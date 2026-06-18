Западные СМИ не могут объяснить новое дистанционное подписание соглашения между США и Ираном

Западные журналисты сообщают о неопределенности вокруг нового дистанционного подписания соглашения между США и Ираном о завершении войны. Это уже второй подобный формат заключения договоренностей между сторонами за последние дни, пишет УНН.

Детали

По данным медиа, на данный момент остается непонятным, чем новое дистанционное подписание отличается от предыдущего, которое состоялось в воскресенье. Также журналисты задаются вопросом о необходимости повторной процедуры и ее юридическом значении.

Неопределенность относительно встречи в Швейцарии

Дополнительные вопросы возникли вокруг запланированной на пятницу встречи представителей США и Ирана в Швейцарии.

Американские официальные лица утверждают, что переговоры по-прежнему остаются в графике и должны состояться. В то же время в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что после дистанционного подписания соглашения проведение церемонии в Швейцарии было отменено.

Таким образом, на данный момент стороны по-разному оценивают дальнейший формат контактов, а детали подписанных договоренностей официально остаются нераскрытыми.

Трамп дистанционно подписал соглашение с Ираном во время ужина с Макроном в Версале – СМИ