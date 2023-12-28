Запад изменил стратегию и подталкивает Украину к переговорам с РФ - Politico

Запад перемещает акцент на переговорах между Украиной и Россией. Об этом рассказали изданию Politico на условиях анонимности чиновник Белого дома и один европейский дипломат, работающий в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мирные переговоры, вероятно, будут означать передачу России части украинской территории.

Белый дом и Пентагон публично до сих пор настаивают на необходимости полного изгнания российской армии из Украины, но втайне ведут дискуссию с Киевом о необходимости перейти к стратегической обороне, отказавшись от попыток освободить территории. Эти усилия также включают укрепление противовоздушной обороны и строительство оборонительных укреплений. Кроме того, администрация Байдена сосредоточена на быстром возрождении собственной оборонной промышленности Украины.

Очень вероятно, что переход к оборонительной позиции позиции позволит украинцам сохранить ресурсы, в то время как будущий прогресс России будет выглядеть маловероятным Энтони Пфафф, эксперт по разведке Военного колледжа армии США, который был соавтором исследования, которое предсказывало вторжение Путина в Украину.

Европейский дипломат, который базируется в Вашингтоне, заявил, что Европейский Союз также хочет ускорить членство Украины в в НАТО, чтобы "поставить украинцев в наилучшую ситуацию для переговоров" с Москвой.

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Рассматривая стратегическую ситуацию, Politico замечает, что "сами украинцы ведут публичную дискуссию о том, как долго они могут противостоять Путину".