Заказчики госзакупок на более 50 тыс. грн должны объяснять их необходимость: в Минэкономики объяснили детали

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“Мы внесли изменения в постановление, которое на время войны временно регулирует закупки и дает возможность покупать немного упрощенно. И обязали всех заказчиков, которые не проводят тендеры через "ProZorro", чтобы они вместе с отчетом о заключенном договоре публиковали обоснование. Ранее такое обоснование не публиковалось на ProZorro, теперь должно быть опубликовано и мы считаем, что это дополнительная ответственность на людях, которые решают не делать тендер, а идти в прямой контракт”, - сообщила Надежда Бегун.

Напомним

Правительство усилило контроль за публичными закупками во время военного положения. Теперь заказчики, которые заключают прямые контракты на сумму от 50 тыс. гривен, должны обнародовать объяснения, почему не могли провести тендер.