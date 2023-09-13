Замовники держзакупівель на понад 50 тис. грн повинні пояснювати їхню необхідність: у Мінекономіки пояснили деталі

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“Ми внесли зміни в постанову, яка на час війни тимчасово регулює закупівлі й дає можливість купувати трохи спрощено. І зобов’язали всіх замовників, які не проводять тендери через " ProZorro", аби вони разом із звітом про укладений договір публікували обґрунтування. Раніше таке обґрунтування не публікувалося на ProZorro, тепер має бути опубліковано і ми вважаємо, що це додаткова відповідальність на людях, які вирішують не робити тендер, а йти в прямий контракт”, - повідомила Надія Бігун.

Нагадаємо

Уряд посилив контроль за публічними закупівлями під час воєнного стану. Тепер замовники, які укладають прямі контракти на суму від 50 тис. гривень, повинні оприлюднювати пояснення, чому не могли провести тендер.