Замовники держзакупівель на понад 50 тис. грн повинні пояснювати їхню необхідність: у Мінекономіки пояснили деталі
Київ • УНН
КИЇВ.13 вересня. УНН. Уряд посилив контроль за публічними закупівлями, відтак замовники мають пояснювати необхідність закупівель понад 50 тисяч гривень. Заступниця міністра економіки України Надія Бігун в ефірі телемарафону зазначила, що раніше обґрунтування необхідності закупівлі не публікувалося на ProZorro. Тепер замовники будуть зобов’язані оприлюднювати це обґрунтування, що є додатковою відповідальністю для них, передає УНН.
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“Ми внесли зміни в постанову, яка на час війни тимчасово регулює закупівлі й дає можливість купувати трохи спрощено. І зобов’язали всіх замовників, які не проводять тендери через " ProZorro", аби вони разом із звітом про укладений договір публікували обґрунтування. Раніше таке обґрунтування не публікувалося на ProZorro, тепер має бути опубліковано і ми вважаємо, що це додаткова відповідальність на людях, які вирішують не робити тендер, а йти в прямий контракт”, - повідомила Надія Бігун.
Нагадаємо
Уряд посилив контроль за публічними закупівлями під час воєнного стану. Тепер замовники, які укладають прямі контракти на суму від 50 тис. гривень, повинні оприлюднювати пояснення, чому не могли провести тендер.