Решение Пекина ограничить экспорт готовых дронов, которые используются на войне не сможет повлиять на ситуацию на поле боя. Все потому, что россия преимущественно закупает запчасти для беспилотников и производит их самостоятельно. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Китай усиливает контроль над экспортом дронов на фоне обвинений в поддержке рф. Но это ничего не даст - убежден Коваленко.

Он пояснил, что ряд правительственных органов, включая Центральную военную комиссию, добавили в «черный список» дроны с высокоточной измерительной техникой. Эти изменения дополняют перечень, опубликованный в прошлом году, и вступят в силу с 1 сентября.

По его словам, несмотря на то, что ограничения на экспорт потребительских дронов были сняты, Министерство коммерции Китая подтвердило свою позицию, что гражданское оборудование не должно использоваться для «распространения оружия массового уничтожения, терроризма или военных целей».

Теперь о том, почему это замыливание глаз. Потому что именно сейчас важно усилить контроль за компонентами, которые идут на Россию. Потому что россияне собирают дроны на собственной территории. Также россия спокойно получает через китайские компании компоненты к ракетам и другому оружию - пояснил руководитель ЦПД.

Коваленко добавил, что такое «замыливание» кого-то возможно и устроит. Впрочем, по его словам, пока не видно настоящих усилий Китая помешать России вести агрессивную войну против Украины.

Напомним,

Китай расширил ограничения на экспорт военных беспилотников после визита главы МИД Украины. Пекин отрицает обвинения в поставках оружия России и усиливает контроль за экспортом товаров двойного назначения.