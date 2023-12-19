Замглавы Нацполиции Тишлек подал заявление на увольнение, рапорт уже приняли

Заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек подал в отставку. Известно, что его рапорт приняли. Это УНН подтвердили в Нацполиции.

Детали

Национальная полиция Украины сегодня ответила на запрос УНН и подтвердила, что Дмитрий Тишлек, который занимал должность заместителя руководителя Нацполиции, написал заявление на увольнение по собственному желанию. Его рапорт уже приняли.

Напомним,

Bihus.info в октябре выпустил расследование в отношении Дмитрия Тишлека, где речь шла об аренде жилья у россиян и людей, связанных с российскими криминальными авторитетами.

В связи со скандалом Тишлек публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информация.