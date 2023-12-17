Заметают следы: россияне в оккупированном Мариуполе демонтируют главный застенок

россияне начали демонтировать главный застенок во временно оккупированном Мариуполе по переулку Металлургов, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

россияне демонтируют Главный застенок в Мариуполе по переулку Металлургов. Та же история, как с Драматическим театром - просто заметают следы. Это - часть помещения Центрального (Октябрьского при оккупанте) райотдела полиции. Именно здесь был главный пункт фильтрации и основной застенок, - сообщил Андрющенко.

Детали

Отмечается, что теперь в городе работает только застенок от фсб в Приморском районе в районе парка и мечети.

Напомним,

В временно оккупированном Мариуполе партизаны взорвали автомобиль, в котором находился российский военный офицер одного из кавказских подразделений.

