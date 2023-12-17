Заметают следы: россияне в оккупированном Мариуполе демонтируют главный застенок
Киев • УНН
россияне демонтируют главный застенок в оккупированном Мариуполе, чтобы замести следы, заявил советник городского головы. В городе остается только один застенок, которым руководит ФСБ.
россияне начали демонтировать главный застенок во временно оккупированном Мариуполе по переулку Металлургов, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
россияне демонтируют Главный застенок в Мариуполе по переулку Металлургов. Та же история, как с Драматическим театром - просто заметают следы. Это - часть помещения Центрального (Октябрьского при оккупанте) райотдела полиции. Именно здесь был главный пункт фильтрации и основной застенок,
Детали
Отмечается, что теперь в городе работает только застенок от фсб в Приморском районе в районе парка и мечети.
Напомним,
В
временно оккупированном Мариуполе партизаны взорвали автомобиль, в котором
находился российский военный офицер одного из кавказских подразделений.
Заметают следы: россияне в оккупированном Мариуполе демонтируют главный застенок
россияне демонтируют главный застенок в оккупированном Мариуполе, чтобы замести следы, заявил советник городского головы. В городе остается только один застенок, которым руководит ФСБ.
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