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Заместителя мэра Житомира подозревают в незаконном обогащении на сумму более 9,3 млн грн

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Заместителю городского головы Житомира сообщили о подозрении из-за приобретения активов на 9,3 млн грн, превышающих доходы. Он фиктивно развелся с женой, чтобы скрыть имущество.

Заместителя мэра Житомира подозревают в незаконном обогащении на сумму более 9,3 млн грн

Заместителю мэра Житомира сообщено о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 9,3 млн грн. По данным следствия, он приобрел имущество, значительно превышающее задекларированные доходы, в частности дом, земельный участок и автомобиль, часть активов оформив через фиктивный развод. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Действующий заместитель мэра за период войны приобрел активы, стоимость которых существенно превышает его законные доходы. В частности, в течение 2021-2025 годов чиновник приобрел земельный участок, на котором возвел жилой дом общей площадью почти 200 кв. м. и автомобиль Volkswagen Touareg, - говорится в сообщении

- говорится в сообщении.

С целью сокрытия и неотражения имущества в ежегодных декларациях, он заранее "фиктивно" развелся с женой, однако продолжил совместно проживать и вести общее хозяйство.

В дальнейшем оформил на нее земельный участок и новопостроенный жилой дом.  

Общая стоимость необоснованных активов, согласно заключению эксперта, более чем на 9,3 миллиона гривен превышает семейные задекларированные доходы чиновника.

При процессуальном руководстве прокуроров Житомирской областной прокуратуры заместителю мэра сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 832 тыс. грн.  В суд направлено ходатайство об отстранении его от должности.

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Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП