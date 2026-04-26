Заместителем Мадьяра после вступления на пост премьер-министра Венгрии станет Орбан, но не Виктор

Будущий министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан также будет занимать пост вице-премьер-министра в правительстве Петера Мадяра. Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает УНН.

Детали

По словам Мадяра, в случае отсутствия премьер-министра вице-премьер-министр будет полностью представлять его на заседаниях правительства и других официальных мероприятиях.

Сегодня Анита Орбан находится в Брюсселе, где ... проводит переговоры с руководством Еврокомиссии по выделению Венгрии средств из фондов ЕС - написал Мадяр.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига уже поприветствовал Аниту Орбан с назначениями.

Желаю своей будущей коллеге блестящих результатов на этой важной должности. Я также с нетерпением жду совместной работы на благо украинско-венгерских двусторонних отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении и взаимных интересах, а также на силе и устойчивости Европы написал Сыбига.

Добавим, что Анита Орбан является однофамилицей нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним

Политические партии Венгрии договорились, когда Петер Мадяр может стать премьер-министром. Учредительные заседания парламента могут состояться 9 мая, в тот же день пройдут выборы главы правительства.

