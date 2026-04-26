$43.9451.38
ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.9м/с
60%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барак Обама
Эмманюэль Макрон
Кириакос Мицотакис
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Франция
Израиль
Актуальное
Социальная сеть
The New York Times
Dassault Rafale
Грибы
Дассо Мираж 2000

Заместителем Мадьяра после вступления на пост премьер-министра Венгрии станет Орбан, но не Виктор

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Анита Орбан, которая станет министром иностранных дел в новом правительстве Венгрии, также будет занимать пост вицепремьер-министра. В случае отсутствия главы правительства она будет представлять его на заседаниях правительства и других официальных мероприятиях.

Будущий министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан также будет занимать пост вице-премьер-министра в правительстве Петера Мадяра. Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает УНН.

Детали

По словам Мадяра, в случае отсутствия премьер-министра вице-премьер-министр будет полностью представлять его на заседаниях правительства и других официальных мероприятиях.

Сегодня Анита Орбан находится в Брюсселе, где ... проводит переговоры с руководством Еврокомиссии по выделению Венгрии средств из фондов ЕС

- написал Мадяр.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига уже поприветствовал Аниту Орбан с назначениями.

Желаю своей будущей коллеге блестящих результатов на этой важной должности. Я также с нетерпением жду совместной работы на благо украинско-венгерских двусторонних отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении и взаимных интересах, а также на силе и устойчивости Европы

написал Сыбига.

Добавим, что Анита Орбан является однофамилицей нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним

Политические партии Венгрии договорились, когда Петер Мадяр может стать премьер-министром. Учредительные заседания парламента могут состояться 9 мая, в тот же день пройдут выборы главы правительства.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира