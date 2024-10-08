Заместитель министра энергетики Украины встретился с французскими компаниями
Киев • УНН
Роман Андарак обсудил с представителями Schneider Electric, RTE и Engie восстановление и модернизацию энергосектора Украины. Французская сторона предложила помощь в поставке оборудования и развития распределенной генерации.
Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак провел встречу с представителями ведущих французских компаний в сфере энергетики
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Детали
По информации, среди которых наблюдались Schneider Electric, Réseau de Transport d'Électricité (RTE) и Engie.
В центре обсуждения были вопросы восстановления и модернизации украинского энергосектора.
Участники встречи акцентировали внимание на необходимости внедрения современных технологий для повышения устойчивости и адаптивности энергосистемы. Французская сторона предложила помощь в поставке оборудования для ремонта и развития распределенной генерации.
Среди ключевых проектов, которые обсуждались, были реконструкция и модернизация энергетической инфраструктуры, развитие "умных" сетей и возобновляемых источников энергии, а также укрепление физической защиты энергообъектов. Кроме этого, участники обсудили вопросы обучения персонала, что является критически важным для обеспечения эффективной работы новых технологий.
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