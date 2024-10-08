Заступник міністра енергетики України зустрівся з французькими компаніями
Київ • УНН
Роман Андарак обговорив з представниками Schneider Electric, RTE та Engie відновлення та модернізацію енергосектору України. Французька сторона запропонувала допомогу у постачанні обладнання та розвитку розподіленої генерації.
Заступник міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч з представниками провідних французьких компаній у сфері енергетики
Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
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За інформацією, серед яких спостерігалися Schneider Electric, Réseau de Transport d'Électricité (RTE) та Engie.
У центрі обговорення були питання відновлення та модернізації українського енергосектору.
Учасники зустрічі акцентували увагу на необхідності впровадження сучасних технологій для підвищення стійкості та адаптивності енергосистеми. Французька сторона запропонувала допомогу у постачанні обладнання для ремонту та розвитку розподіленої генерації.
Серед ключових проектів, що обговорювались, були реконструкція та модернізація енергетичної інфраструктури, розвиток "розумних" мереж та відновлювальних джерел енергії, а також зміцнення фізичного захисту енергооб'єктів. Окрім цього, учасники обговорили питання навчання персоналу, що є критично важливим для забезпечення ефективної роботи нових технологій.
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