Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставке
Киев • УНН
Павел Елизаров подал рапорт об отставке на фоне увольнения министра обороны Михаила Федорова. Он опубликовал рапорт на своей странице в Facebook.
Заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров подал рапорт о своей отставке на фоне увольнения министра обороны Михаила Федорова. Соответствующий рапорт он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Прошу уволить меня, полковника Елизарова Павла Александровича, с должности заместителя командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины в связи с увольнением Министра обороны Украины Михаила Федорова, инициатора стратегических реформ в области противовоздушной обороны страны, блокирование которых повлечет многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате агрессии российской федерации
Основанием (прекращения) расторжения контракта и увольнения со службы Елизаров назвал п.п. "г" п. 3 ч. 5 ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" - семейные обстоятельства, определенные п. 3 ч. 12 ст. 26 этого Закона.
Елизаров добавил, что желания продолжать военную службу в Вооруженных Силах Украины он не выражает, и проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности не желает.
Я считаю, что отстранение Федорова - это большое зло для обороноспособности страны
Напомним
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что президент Владимир Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Он добавил, что Федоров не сохранит пост "из-за провала реформы ТЦК".
На фоне увольнения Михаила Федорова, советники министра обороны - Сергей Стерненко и Сергей "Флеш" Бескрестнов - объявили о завершении работы в Минобороны.