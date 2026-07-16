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Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставке

Киев • УНН

 • 1294 просмотра

Павел Елизаров подал рапорт об отставке на фоне увольнения министра обороны Михаила Федорова. Он опубликовал рапорт на своей странице в Facebook.

Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставке

Заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров подал рапорт о своей отставке на фоне увольнения министра обороны Михаила Федорова. Соответствующий рапорт он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Прошу уволить меня, полковника Елизарова Павла Александровича, с должности заместителя командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины в связи с увольнением Министра обороны Украины Михаила Федорова, инициатора стратегических реформ в области противовоздушной обороны страны, блокирование которых повлечет многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате агрессии российской федерации

 - говорится в тексте рапорта.

Основанием (прекращения) расторжения контракта и увольнения со службы Елизаров назвал п.п. "г" п. 3 ч. 5 ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" - семейные обстоятельства, определенные п. 3 ч. 12 ст. 26 этого Закона.

Елизаров добавил, что желания продолжать военную службу в Вооруженных Силах Украины он не выражает, и проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности не желает.

Я считаю, что отстранение Федорова - это большое зло для обороноспособности страны

- написал Елизаров в своей публикации.

Напомним

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что президент Владимир Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Он добавил, что Федоров не сохранит пост "из-за провала реформы ТЦК".

На фоне увольнения Михаила Федорова, советники министра обороны - Сергей Стерненко и Сергей "Флеш" Бескрестнов - объявили о завершении работы в Минобороны.

Евгений Устименко

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