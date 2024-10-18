Заместитель госсекретаря США прибыла в Киев: что известно
Киев • УНН
Узра Зея, заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека, прибыла в Киев. Визит подтверждает обязательства США поддерживать Украину против российского вторжения.
Сегодня в Киев с визитом прибыла заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, передает УНН со ссылкой на посольство США в Украине.
"Сегодня мы приветствуем заместителя государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узру Зею в Киеве, чтобы подтвердить обязательства США поддерживать Украину против полномасштабного вторжения россии", - отметили в американском представительстве.
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