Заступниця держсекретаря США прибула до Києва: що відомо
Київ • УНН
Узра Зея, заступниця держсекретаря США з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини, прибула до Києва. Візит підтверджує зобов'язання США підтримувати Україну проти російського вторгнення.
Сьогодні до Києва з візитом прибула заступниця державного секретаря Сполучених Штатів з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узра Зея, передає УНН із посиланням на посольство США в Україні.
"Сьогодні ми вітаємо заступницю державного секретаря з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узру Зею в Києві, щоб підтвердити зобов’язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії", – зазначили в американському представництві.
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