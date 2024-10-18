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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4778 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Заступниця держсекретаря США прибула до Києва: що відомо

Київ • УНН

 • 15371 перегляди

Узра Зея, заступниця держсекретаря США з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини, прибула до Києва. Візит підтверджує зобов'язання США підтримувати Україну проти російського вторгнення.

Заступниця держсекретаря США прибула до Києва: що відомо

Сьогодні до Києва з візитом прибула заступниця державного секретаря Сполучених Штатів з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узра Зея, передає УНН із посиланням на посольство США в Україні.

"Сьогодні ми вітаємо заступницю державного секретаря з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узру Зею в Києві, щоб підтвердити зобов’язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії", – зазначили в американському представництві.

Україна може отримати ще 6 млрд доларів допомоги від США09.09.24, 18:09 • 37045 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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