Замана уничтожил учет военнослужащих запаса накануне агрессии со стороны РФ - Матиос

"По состоянию на начало военных действий и аннексии Крыма в военкоматах на территории Украины не было ни бумажного, который уже начал проходить процесс ликвидации, ни электронного учета военнослужащих, подлежащих призыву в случае особого состояния или начала военных действий", - отметил Матиос.

По его словам, в 2013 году по директивам Заманы были сокращены 3205 работников военных комиссариатов, а также ликвидирован бумажный учет военнослужащих запаса по военно-учетным специальностям для ввода электронного учета.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана.



Ему вручили подозрение на 80 листах.



В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимиру Замане.



В 15:00 в Печерском районном суде Киева начался суд над подозреваемым в государственной измене генерал-полковником Владимиром Заманой.