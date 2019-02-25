Замана знищив облік військовослужбовців запасу напередодні агресії з боку РФ — Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Підозрюваний у державній зраді генерал-полковник Володимир Замана знищив облік військовослужбовців запасу напередодні агресії з боку Росії. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Станом на початок військових дій і анексії Криму у військкоматах на території України не було ні паперового, який уже почав проходити процес ліквідації, ні електронного обліку військовослужбовців, які підлягали призову у випадку особливого стану або початку військових дій”, — зазначив Матіос.
За його словами, у 2013 році за директивами Замани були скорочені 3205 працівників військових комісаріатів, а також ліквідований паперовий облік військовослужбовців запасу за військово-обліковими спеціальностями для введення електронного обліку.
Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.
Йому вручили підозру на 80 аркушах.
До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.
О 15:00 у Печерському районному суді Києва розпочався суд над підозрюваним у державній зраді генерал-полковником Володимиром Заманою.