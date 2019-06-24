Покушение на разведчика: пограничника арестовали за содействие в подготовке теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Арестован сотрудник Госпогранслужбы за содействие в подготовке террористического акта. Как отметили в пресс-службе ГПУ, речь о покушении на разведчика, которое было совершено 4 апреля, передает УНН.
"12 июня 2019 года указанному лицу сообщено о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 258 УК Украины.
В этот же день Печерским районным судом города Киева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.
В ГПУ отметили, что расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление всех лиц, причастных к этому особо тяжкому преступлению.
Как уже ранее сообщалось, в уголовном производстве по факту покушения на террористический акт против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины, в котором Главной военной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство, арестованы двое исполнителей преступления (граждане РФ) и шесть их пособников (все граждане Украины).
В ходе дальнейшего расследования, при оперативном сопровождении Департамента внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины, разоблачено действующего военнослужащего Госпогранслужбы Н., который на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал из информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию относительно потерпевшего и его близких родственников, которая передавалась террористам.
Как сообщал УНН, 4 апреля, в Киеве неизвестным лицом совершено террористическое покушение на сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минирования автомобиля.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Санкция ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.