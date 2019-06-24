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Покушение на разведчика: пограничника арестовали за содействие в подготовке теракта

Киев • УНН

 • 8084 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Арестован сотрудник Госпогранслужбы за содействие в подготовке террористического акта. Как отметили в пресс-службе ГПУ, речь о покушении на разведчика, которое было совершено 4 апреля, передает УНН.

Покушение на разведчика: пограничника арестовали за содействие в подготовке теракта

"12 июня 2019 года указанному лицу сообщено о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 258 УК Украины.

В этот же день Печерским районным судом города Киева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление всех лиц, причастных к этому особо тяжкому преступлению.

Как уже ранее сообщалось, в уголовном производстве по факту покушения на террористический акт против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины, в котором Главной военной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство, арестованы двое исполнителей преступления (граждане РФ) и шесть их пособников (все граждане Украины).

В ходе дальнейшего расследования, при оперативном сопровождении Департамента внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины, разоблачено действующего военнослужащего Госпогранслужбы Н., который на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал из информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию относительно потерпевшего и его близких родственников, которая передавалась террористам.

Как сообщал УНН, 4 апреля, в Киеве неизвестным лицом совершено террористическое покушение на сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минирования автомобиля.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Санкция ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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