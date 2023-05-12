Залужный надеется, что со временем основой победы станет не только героизм украинцев, но и использование передовых технологий

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«Я вижу, как возможно это сделать, вижу, что для этого ( победы – ред.) необходимо сделать, но знаю точно, что до победы еще очень большой и сложный путь. Я надеюсь, что Бог будет на нашей стороне и победа будет обязательно за нами. На сегодня, то, что происходит и то, что мы держимся – это украинские люди. Это украинский солдат и сержант, украинский офицер, которые ежедневно гибнут, калечатся, но держат свои позиции», - рассказал Залужный.

Он выразил надежду, что со временем основой победы станет не только героизм украинцев, но и использование передовых технологий.

«Я очень надеюсь, что со временем не только эта составляющая – человеческие жизни, здоровье будут основой этой победы, но и будут использованы передовые технологии. Использование более эффективных снарядов, более эффективной техники. Мы придем к этому обязательно. И обязательно победим, но пока все держится на плечах именно простых людей», - отметил Залужный.

Дополнение

Залужный сообщал, что для Украины победа в полномасштабной войне – это освобождение всей территории и мощные, сверхсовременные, большие Вооруженные силы Украины, для того, чтобы рф не смогла повторить вторжение.