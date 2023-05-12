Залужний сподівається, що з часом основою перемоги стане не лише героїзм українців, а й використання передових технологій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україні до перемоги над росіянами потрібно ще пройти дуже великий та складний шлях. Також він висловив сподівання, що з часом основою перемоги стане не лише героїзм українців, а й використання передових технологій. Про це він заявив в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова «РІК. За кадром. Генерал», передає кореспондент УНН.
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«Я бачу, як можливо це зробити, бачу, що для цього ( перемоги – ред.) необхідно зробити, але знаю точно, що до перемоги ще дуже великий та складний шлях. Я сподіваюсь, що Бог буде на нашій стороні й перемога буде обов'язково за нами. Станом на сьогодні, те, що відбувається і те, що ми тримаємося – це українські люди. Це український солдат та сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції», - розповів Залужний.
Він висловив сподівання, що з часом основою перемоги стане не лише героїзм українців, а й використання передових технологій.
«Я дуже сподіваюсь, що з часом не тільки оця складова – людські життя, здоров'я будуть основою цієї перемоги, але й будуть використані передові технології. Використання більш ефективних снарядів, більш ефективної техніки. Ми прийдемо до цього обов'язково. І обов'язково переможемо, але поки що все тримається на плечах саме простих людей», - зазначив Залужний.
Доповнення
Залужний повідомляв, що для України перемога у повномасштабній війні – це звільнення всієї території та потужні, надсучасні, великі Збройні сили України, для того, щоб рф не змогла повторити вторгнення.