Перемога для нас, це звільнена територія і потужні, надсучасні ЗСУ – Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Для України перемога у повномасштабній війні – це звільнення всієї території та потужні, надсучасні, великі Збройні сили України, для того, щоб рф не змогла повторити вторгнення. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова «РІК. За кадром. Генерал», передає кореспондент УНН.
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«Наша перемога є однозначно звільнення всієї окупованої території України. Вся територія має бути звільнена, але цього ще мало. Україна, як держава має зробити усі, щоб все, що відбулося і розпочалося 24 лютого 2022 року, ніколи в житті не повторилося. Це має бути відбудована така військова інституція, яка ніколи не дасть можливість росіянам повторити все. Тобто перемога – це для нас звільнена територія і потужні, надсучасні, мабуть, великі ЗСУ. Боєздатні, які не дадуть рф повторити, те що відбувається зараз», - розповів Залужний.
На запитання яка ідеальна, на його думку, українська армія, яка зможе забезпечити мир, Залужний відповів: «В мене є таке бачення. Воно опрацьоване і зараз ми навіть почали розглядати ці варіанти. В тому числі в Комітеті національної безпеки і оборони».
За його словами, Україні допомагають партнери оцінювати ризики, будувати майбутні спроможності.
«Для мене ця картинка чітко ясна. Як воно має бути. І ще така особливість, що паралельно з тим як ми ведемо боротьбу вже потрібно працювати й над цим питанням, тому що дуже важко змінювати законодавство, функціонал тієї чи іншої структури», - сказав Залужний.
Доповнення
Президент України заявляв, що результатом перемоги України стане її можливість бути реальним постачальником безпеки для всіх партнерів.