Победа для нас, это освобожденная территория и мощные, сверхсовременные ВСУ - Залужный

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«Наша победа является однозначно освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена, но этого еще мало. Украина, как государство должна сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля 2022 года, никогда в жизни не повторилось. Это должна быть отстроена такая военная институция, которая никогда не даст возможность россиянам повторить все. То есть победа – это для нас освобожденная территория и мощные, сверхсовременные, пожалуй, большие ВСУ. Боеспособные, которые не дадут рф повторить, то что происходит сейчас», - рассказал Залужный.

На вопрос какая идеальная, по его мнению, украинская армия, которая сможет обеспечить мир, Залужный ответил: «У меня есть такое видение. Оно проработано и сейчас мы даже начали рассматривать эти варианты. В том числе в Комитете национальной безопасности и обороны».

По его словам, Украине помогают партнеры оценивать риски, строить будущие способности.

«Для меня эта картинка четко ясна. Как оно должно быть. И еще такая особенность, что параллельно с тем как мы ведем борьбу уже нужно работать и над этим вопросом, потому что очень трудно менять законодательство, функционал той или иной структуры», - сказал Залужный.

Дополнение

Президент Украины заявлял, что результатом победы Украины станет ее возможность быть реальным поставщиком безопасности для всех партнеров.