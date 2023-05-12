Победа для нас, это освобожденная территория и мощные, сверхсовременные ВСУ - Залужный

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Для Украины победа в полномасштабной войне – это освобождение всей территории и мощные, сверхсовременные, большие Вооруженные силы Украины, для того, чтобы рф не смогла повторить вторжение. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью спецпроекту Дмитрия Комарова «ГОД. За кадром. Генерал», передает корреспондент УНН.

Цитата

«Наша победа является однозначно освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена, но этого еще мало. Украина, как государство должна сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля 2022 года, никогда в жизни не повторилось. Это должна быть отстроена такая военная институция, которая никогда не даст возможность россиянам повторить все. То есть победа – это для нас освобожденная территория и мощные, сверхсовременные, пожалуй, большие ВСУ. Боеспособные, которые не дадут рф повторить, то что происходит сейчас», - рассказал Залужный.

На вопрос какая идеальная, по его мнению, украинская армия, которая сможет обеспечить мир, Залужный ответил: «У меня есть такое видение. Оно проработано и сейчас мы даже начали рассматривать эти варианты. В том числе в Комитете национальной безопасности и обороны».

По его словам, Украине помогают партнеры оценивать риски, строить будущие способности.

«Для меня эта картинка четко ясна. Как оно должно быть. И еще такая особенность, что параллельно с тем как мы ведем борьбу уже нужно работать и над этим вопросом, потому что очень трудно менять законодательство, функционал той или иной структуры», - сказал Залужный.

Дополнение

Президент Украины заявлял, что результатом победы Украины станет ее возможность быть реальным поставщиком безопасности для всех партнеров.

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