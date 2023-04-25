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Результатом перемоги стане можливість України бути реальним постачальником безпеки для всіх партнерів - Зеленський

Результатом перемоги стане можливість України бути реальним постачальником безпеки для всіх партнерів - Зеленський

Київ • УНН

 • 413795 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Результатом перемоги України стане її можливість бути реальним постачальником безпеки для всіх партнерів. Про це у своєму відеозверненні сказав Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

"Провів і нараду щодо економічного відновлення України. Шмигаль, Свириденко, Шурма, Кубраков, Федоров – наша команда з відновлення. Представили економічну стратегію сьогоднішнього й повоєнного періоду. Вже зрозуміло, що результатом нашої перемоги стане можливість України бути реальним постачальником безпеки для всіх наших партнерів, для всіх у світі, хто цінує міжнародний порядок, заснований на правилах", - йдеться у зверненні. 

Деталі

Як зазначив Президент, нові стандарти безпеки, які будуть втілені у інфраструктурі, енергетиці, логістиці та зв’язку, у соціальній та освітній сферах, в українському виробництві можна буде масштабувати і в інших частинах світу.

"Так само – українські системи захисту, наша зброя, наш досвід наших людей, набутий у протистоянні російському терору. Усе це працюватиме на глобальний мир, на те, щоб ніхто у світі й ніколи не повторив російських злочинів", - зауважив Зеленський.

Президент також додав, що сьогодні міжнародна санкційна група, яку очолюють Андрій Єрмак і Майкл Макфол, представила документ про посилення санкцій проти росії. Перший такий санкційний план був виконаний більш ніж на 70%. Тож зараз представлено, за якими напрямками можна ще посилити санкційний тиск і як дати світу більше стабільності через повне виключення з глобальних відносин усіх деструктивних російських суб’єктів, які працюють на війну.

"Цей санкційний документ буде на столах у всіх ключових лідерів світу – як політичних, так і громадських, бізнесових. Санкції проти російського нафтогазового сектору, проти атомної галузі, проти абсолютно кожного, хто допомагає Росії обходити вже застосовані обмеження. Це необхідний самозахист міжнародного правопорядку", - наголосив Зеленський.

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