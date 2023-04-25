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Зеленський зібрав Ставку: обговорили результат "Рамштайну"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники обговорили результати чергової зустрічі Контактнох групи з питань оборони України, що називають «Рамштайн». Як вказав Глава держави, Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими, але треба прискорювати темпи постачання зброї, пише УНН.

Цитата

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. (...) Підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців", - наголосив Президент.

Деталі

Також, з його слів, на засіданні Ставки актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

"Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця", - підкреслив Президент.

З його слів, також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. "Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що Україна не може відмовитися від оборони Бахмута, бо його захоплення допоможе російським військам розширити фронт. 

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