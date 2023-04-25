Зеленський зібрав Ставку: обговорили результат "Рамштайну"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники обговорили результати чергової зустрічі Контактнох групи з питань оборони України, що називають «Рамштайн». Як вказав Глава держави, Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими, але треба прискорювати темпи постачання зброї, пише УНН.
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"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. (...) Підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців", - наголосив Президент.
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Також, з його слів, на засіданні Ставки актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.
"Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця", - підкреслив Президент.
З його слів, також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. "Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги", - зауважив Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що Україна не може відмовитися від оборони Бахмута, бо його захоплення допоможе російським військам розширити фронт.