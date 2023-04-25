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Зеленский собрал Ставку: обсудили результат "Рамштайна"

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники обсудили результаты очередной встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, что называют «Рамштайн». Как указал Глава государства, Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее, но надо ускорять темпы поставок оружия, пишет УНН.

Цитата

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. (...) Подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате «Рамштайн». Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставок оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов", - подчеркнул Президент.

Детали

Также, по его словам, на заседании Ставки актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в частности на самых сложных направлениях. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север» доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

"Каждое из направлений обороны Украины является важным. Не имеем права, чтобы Украина имела слабые места", - подчеркнул Президент.

По его словам, также обсудили ход комплектования личным составом и техникой новосозданных бригад. "Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы", - отметил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина не может отказаться от обороны Бахмута, потому что его захват поможет российским войскам расширить фронт. 

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