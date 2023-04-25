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Результатом победы станет возможность Украины быть реальным поставщиком безопасности для всех партнеров - Зеленский

Киев • УНН

 • 413794 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Результатом победы Украины станет ее возможность быть реальным поставщиком безопасности для всех партнеров. Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

"Провел и совещание по экономическому восстановлению Украины. Шмыгаль, Свириденко, Шурма, Кубраков, Федоров – наша команда по восстановлению. Представили экономическую стратегию сегодняшнего и послевоенного периода. Уже понятно, что результатом нашей победы станет возможность Украины быть реальным поставщиком безопасности для всех наших партнеров, для всех в мире, кто ценит международный порядок, основанный на правилах", - говорится в обращении. 

Детали

Как отметил Президент, новые стандарты безопасности, которые будут воплощены в инфраструктуре, энергетике, логистике и связи, в социальной и образовательной сферах, в украинском производстве можно будет масштабировать и в других частях мира.

"Так же – украинские системы защиты, наше оружие, наш опыт наших людей, приобретенный в противостоянии российскому террору. Все это будет работать на глобальный мир, на то, чтобы никто в мире и никогда не повторил российских преступлений", - отметил Зеленский.

Президент также добавил, что сегодня международная санкционная группа, которую возглавляют Андрей Ермак и Майкл Макфол, представила документ об усилении санкций против России. Первый такой санкционный план был выполнен более чем на 70%. Поэтому сейчас представлено, по каким направлениям можно еще усилить санкционное давление и как дать миру больше стабильности через полное исключение из глобальных отношений всех деструктивных российских субъектов, работающих на войну.

"Этот санкционный документ будет на столах у всех ключевых лидеров мира – как политических, так и общественных, деловых. Санкции против российского нефтегазового сектора, против атомной отрасли, против абсолютно каждого, кто помогает россии обходить уже примененные ограничения. Это необходимая самозащита международного правопорядка", - подчеркнул Зеленский.

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