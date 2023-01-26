Залужный пообщался с генералом США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обсудил с американским коллегой Марком Милли объявленный пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Залужного.
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“Поддерживаю устойчивый диалог с генералом Марком Милли, Председателем объединенного комитета начальников штабов США. Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение”, — отметил Залужный.
Он поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство.
“Мы настроены только на победу”, — подчеркнул Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обсудил с американским коллегой Марком Милли потребности Сил обороны для продолжения борьбы с россией и рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке.