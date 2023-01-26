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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Залужный пообщался с генералом США

Киев • УНН

 • 1610088 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обсудил с американским коллегой Марком Милли объявленный пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Залужного.

Залужный пообщался с генералом США

Цитата

“Поддерживаю устойчивый диалог с генералом Марком Милли, Председателем объединенного комитета начальников штабов США. Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение”, — отметил Залужный.

Он поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство.

“Мы настроены только на победу”, — подчеркнул Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

Напомним 

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обсудил с американским коллегой Марком Милли потребности Сил обороны для продолжения борьбы с россией и рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке.

Украинские Национальные Новости

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