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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Залужний поспілкувався з генералом США

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив з американським колегою Марком Міллі оголошений пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Залужного.

Залужний поспілкувався з генералом США

Цитата

“Підтримую сталий діалог з генералом Марком Міллі, Головою об’єднаного комітету начальників штабів США. Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння”, — зазначив Залужний.

Він подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство.

“Ми налаштовані тільки на перемогу”, — наголосив Головнокомандувач Збройних Сил України.

Нагадаємо 

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив з американським колегою Марком Міллі потреби Сил оборони для продовження боротьби з росією та розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці.

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