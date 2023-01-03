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Залужний обговорив з генералом США потреби ЗСУ для продовження боротьби проти рф

Київ • УНН

 • 705568 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив з американським колегою Марком Міллі потреби Сил оборони для продовження боротьби з росією та розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передає УНН.

Залужний обговорив з генералом США потреби ЗСУ для продовження боротьби проти рф

Залужний повідомив, що сьогодні провів першу у новому році телефонну розмову з генералом Марком Міллі, Головою об’єднаного комітету начальників штабів США.

Цитата

«Розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім в наземному та повітряному просторах України. Важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ. На Донецькому напрямку нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії», - розповів Залужний.

За його словами, Україна надійно тримає оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладає зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста.

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«Ситуація на кордоні з республікою білорусь повністю контрольована. З 31 грудня по сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрони-камікадзе типу “Shahed-136”. Подякував генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва. Сьогодні вони рятують життя насамперед цивільних громадян України», - написав Залужний.

Він зазначив, що вони також обговорили потреби Сил оборони для продовження боротьби з агресором.

«Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі», - повідомив Залужний.

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