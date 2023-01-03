Залужный обсудил с генералом США потребности ВСУ для продолжения борьбы против рф

Залужный сообщил, что сегодня провел первый в новом году телефонный разговор с генералом Марком Милли, Председателем объединенного комитета начальников штабов США.

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«Рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего в наземном и воздушном пространствах Украины. Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление. На Донецком направлении нам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия», - рассказал Залужный.

По его словам, Украина надежно держит оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагает усилия для защиты от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города.

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«Ситуация на границе с республикой беларусь полностью контролируемая. С 31 декабря по сегодняшнее утро противник нанес 14 ударов крылатыми ракетами и применил 94 дрона-камикадзе типа “Shahed-136”. Поблагодарил генерала Милли за предоставленные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства. Сегодня они спасают жизни прежде всего гражданских граждан Украины», - написал Залужный.

Он отметил, что они также обсудили потребности Сил обороны для продолжения борьбы с агрессором.

«Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать способности украинской армии оборонять мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе», - сообщил Залужный.