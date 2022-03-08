Привлеченные Россией к боевым действиям "вагнеровцы" уже гибнут на территории Украины - ГУР

Детали

Об участии ЧВК "Вагнер" свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов. Некоторые из них изготавливались для использования во время боевых действий в Сирии и содержат надписи на арабском, английском и французском языках. А также сирийские номера телефонов.

Справка

ЧВК "Вагнер" российская военная структура, которая комплектуется наемниками. Принимала участие в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.

Независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

Добавим

В Минобороны сообщили, что российские оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков на направлении Киева из состава частной военной компании “Лига” (бывшая ЧВК “Вагнер”) для усиления группировки войск.