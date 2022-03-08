Привлеченные Россией к боевым действиям "вагнеровцы" уже гибнут на территории Украины - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Россия пополняет резервы оккупационных войск, привлекая к боевым действиям наемников ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер"). Как информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины "вагнеровцы" уже гибнут на территории Украины, пишет УНН.
Детали
Об участии ЧВК "Вагнер" свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов. Некоторые из них изготавливались для использования во время боевых действий в Сирии и содержат надписи на арабском, английском и французском языках. А также сирийские номера телефонов.
Справка
ЧВК "Вагнер" российская военная структура, которая комплектуется наемниками. Принимала участие в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.
Независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".
Добавим
В Минобороны сообщили, что российские оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков на направлении Киева из состава частной военной компании “Лига” (бывшая ЧВК “Вагнер”) для усиления группировки войск.