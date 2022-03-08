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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Залучені Росією до бойових дій "вагнерівці" вже гинуть на території України - ГУР

Залучені Росією до бойових дій "вагнерівці" вже гинуть на території України - ГУР

Київ • УНН

 • 318572 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Росія поповнює резерви окупаційних військ, залучаючи до бойових дій найманців ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер"). Як інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, “вагнерівців” вже гинуть на території України, пише УНН.

Деталі

Про участь ПВК "Вагнер" свідчать жетони знищених окупантів. Деякі з них виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами. А також сирійські номери телефонів.

Довідка

ПВК "Вагнер" російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.


Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

Додамо

У Міноборони повідомили, що російські окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків на напрямку Києва зі складу приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”) для посилення угруповання військ.

Українські Національні Новини

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