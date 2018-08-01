Железнодорожный экспресс в "Борисполь" строится с опережением графика - Гройсман

"Развернутые строительные работы. До 1 декабря все будет завершено. Будет налажено сообщение от "Киев-Пассажирский" с аэропортом "Борисполь" - нашими воздушными воротами. Мы ежегодно имеем прирост пассажиропотока "плюс" 2 млн человек. И сейчас строим удобный путь, как добраться до аэропорта. Более того! Железная дорога сейчас планирует, чтобы предоставлять предложения по билетам - не только для поезда, но и сразу - поезд, подъезд в "Борисполь" и билет на авиалинии", - сообщил В.Гройсман.

Премьер-министр добавил, что на строительстве железнодорожного пути удалось сэкономить 120 млн гривен.

"И самое главное! Мы предусмотрели бюджет на этот проект умеренный. Если возьмем планы "Воздушного экспресса" - аналогичного проекта, то его хотели потратить больше 10 млрд грн. А мы заложили 700 млн. И уже сейчас экономия по работам - 120 млн грн. Представьте себе - 10 млрд и 580 млн. Разница очевидна", - резюмировал В.Гройсман.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" заявили, что строительство скоростной линии железнодорожного сообщения Киева с аэропортом "Борисполь" будет завершено в ранее согласованные сроки, а именно до декабря этого года.

Как сообщал УНН, ранее Премьер-министр поставил перед "Укрзализныцей" задачу до конца года построить линию быстрого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь".