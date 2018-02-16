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До аеропорту "Бориспіль" із Києва ходитимуть залізничні експреси

До аеропорту "Бориспіль" із Києва ходитимуть залізничні експреси

Київ • УНН

 • 13968 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Експрес “Укрзалізниці” з’єднає Київ з аеропортом “Бориспіль”, передає УНН з посиланням на повідомлення в.о. голови правління “Укрзалізниці” Євгена Кравцова у Facebook.

“Прем’єр-міністр поставив перед „Укрзалізницею“ важливе завдання — до кінця року побудувати лінію швидкого залізничного сполучення з аеропортом „Бориспіль“. Терміни стислі, але реальні — будівництво маємо розпочати не пізніше 1 червня, завершити — у грудні 2018 року”, — зазначив він.

За словами Кравцова, компанія вже розпочала підготовку необхідної технічної документації та чітко розуміє, який рухомий склад буде задіяний і що необхідно зробити для підготовки інфраструктури.

“Компанія зробить все необхідне, щоб запустити перший поїзд уже в цьому році”, — пообіцяв Кравцов.

Згідно з попереднім проектом будівництва, маршрут буде прокладено від вокзалу станції Київ-Пасажирський через станції Видубичі та Дарниця до терміналу D аеропорту “Бориспіль”. Час у дорозі складатиме 35 хвилин, а попередня вартість квитка — 80-120 грн. Для реалізації проекту необхідно буде добудувати до існуючої залізничної інфраструктури шляхопровід, 4 км колії та платформу біля терміналу.

Як повідомив у Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, платформа знаходитиметься біля терміналу аеропорту. Експрес двічі зупинятиметься на шляху до “Борисполя”.

Попередні інвестиції в проект — 600-800 млн грн, з яких 450 млн грн — будівництво шляхопроводу, 100 млн грн — будівництво залізничної інфраструктури, 170 млн — відновлення рейкових автобусів та будівництво боксу депо для їх обслуговування.

Рухомий склад, який планується використовувати, це 11 поїздів PESA 620 м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630 м на 192 місця. Усі поїзди за 6 місяців будуть підготовлені до експлуатації.

Заплановано, що із запуском поїзда понад 2,67 млн осіб або 35 % загального пасажиропотоку на напрямку користуватиметься залізничним транспортом, що принесе залізничній галузі більше 300 млн грн надходжень за рік. Дисконтований термін окупності проекту складе 10,5 років.

Також завдяки залізничному сполученню з аеропортом “Бориспіль” зменшиться завантаженість автошляхів на 1000 автомобільних та 30 автобусних поїздок на день, що позитивно позначиться на екологічній ситуації в регіоні.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” підвищить ціни на квитки, зростання може сягнути 10%.

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