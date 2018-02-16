В аэропорт "Борисполь" из Киева начнут ходить железнодорожные экспрессы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Экспресс “Укрзализныци” соединит Киев с аэропортом “Борисполь”, передает УНН со ссылкой на сообщение и.о. председателя правления “Укрзализныци” Евгения Кравцова в Facebook.
“Премьер-министр поставил перед ”Укрзализныцей“ важную задачу — до конца года построить линию быстрого железнодорожного сообщения с аэропортом ”Борисполь“. Сроки сжатые, но реальные — строительство должны начать не позднее 1 июня, завершить — в декабре 2018 года”, - отметил он.
По словам Кравцова, компания уже начала подготовку необходимой технической документации и четко понимает, какой подвижной состав будет задействован и что необходимо сделать для подготовки инфраструктуры.
“Компания сделает все необходимое, чтобы запустить первый поезд уже в этом году”, — пообещал Кравцов.
Согласно предварительному проекту строительства, маршрут будет проложен от вокзала станции Киев-Пассажирский через станции Выдубичи и Дарница до терминала D аэропорта “Борисполь”. Время в пути составит 35 минут, а предварительная стоимость билета — 80-120 грн. Для реализации проекта необходимо будет достроить к существующей железнодорожной инфраструктуре путепровод, 4 км пути и платформу у терминала.
Как сообщил в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман, платформа будет находиться возле терминала аэропорта. Экспресс будет дважды останавливаться на пути в “Борисполь”.
Предварительные инвестиции в проект — 600-800 млн грн, из которых 450 млн грн — строительство путепровода, 100 млн грн — строительство железнодорожной инфраструктуры, 170 млн — восстановление рельсовых автобусов и строительство бокса депо для их обслуживания.
Подвижной состав, который планируется использовать, это 11 поездов PESA 620 м на 91 место и 2 поезда PESA 630 м на 192 места. Все поезда за 6 месяцев будут подготовлены к эксплуатации.
Планируется, что с запуском поезда более 2,67 млн человек или 35% общего пассажиропотока на направлении будут пользоваться железнодорожным транспортом, что принесет отрасли более 300 млн грн поступлений в год. Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 10,5 лет.
Также благодаря железнодорожному сообщению с аэропортом “Борисполь” уменьшится загруженность дорог на 1000 авто и 30 автобусных поездок в день, что положительно скажется на экологической ситуации в регионе.
Напомним, “Укрзализныця” повысит цены на билеты, рост может достичь 10%.