Залізничний експрес до “Борисполя” будується з випередженням графіка — Гройсман

“Розгорнуті будівельні роботи. До 1 грудня все буде завершено. Буде налагоджено сполучення від „Київ-Пасажирський“ з аеропортом „Бориспіль“ — нашими повітряними воротами. Ми щороку маємо приріст пасажиропотоку „плюс“ 2 млн осіб. І зараз будуємо зручний шлях, як дістатися до аеропорту. Більше того! Залізниця зараз планує, аби надавати пропозиції по квитках — не тільки для потягу, а й одразу — потяг, під’їзд до „Борисполя“ і квиток на авіалінії”, — повідомив В.Гройсман.

Прем’єр-міністр додав, що на будівництві залізничної колії вдалося зекономити 120 млн гривень.

“І найголовніше! Ми передбачили бюджет на цей проект помірний. Якщо візьмемо плани щодо „Повітряного експресу“ — аналогічного проекту, то на нього хотіли витратити більше 10 млрд грн. А ми заклали 700 млн. І вже зараз економія по роботах — 120 млн грн. Уявіть собі — 10 млрд і 580 млн. Різниця очевидна”, — резюмував В.Гройсман.

Нагадаємо, раніше в “Укрзалізниці” заявили, що будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення Києва з аеропортом “Бориспіль” буде завершено у раніше погоджений термін, а саме до грудня цього року.

Як повідомляв УНН, раніше Прем’єр-міністр поставив перед “Укрзалізницею” завдання до кінця року побудувати лінію швидкого залізничного сполучення з аеропортом “Бориспіль”.