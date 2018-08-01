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Залізничний експрес до “Борисполя” будується з випередженням графіка — Гройсман

Залізничний експрес до “Борисполя” будується з випередженням графіка — Гройсман

Київ • УНН

 • 9732 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Залізничний експрес, який має з’єднати вокзал Києва “Київ-Пасажирський” з Міжнародним аеропортом “Бориспіль” будується з незначним випередженням графіка, а економія бюджету проекту вже склала близько 120 млн грн. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, з посиланням на прес-службу уряду повідомляє УНН.

“Розгорнуті будівельні роботи. До 1 грудня все буде завершено. Буде налагоджено сполучення від „Київ-Пасажирський“ з аеропортом „Бориспіль“ — нашими повітряними воротами. Ми щороку маємо приріст пасажиропотоку „плюс“ 2 млн осіб. І зараз будуємо зручний шлях, як дістатися до аеропорту. Більше того! Залізниця зараз планує, аби надавати пропозиції по квитках — не тільки для потягу, а й одразу — потяг, під’їзд до „Борисполя“ і квиток на авіалінії”, — повідомив В.Гройсман.

Прем’єр-міністр додав, що на будівництві залізничної колії вдалося зекономити 120 млн гривень.

“І найголовніше! Ми передбачили бюджет на цей проект помірний. Якщо візьмемо плани щодо „Повітряного експресу“ — аналогічного проекту, то на нього хотіли витратити більше 10 млрд грн. А ми заклали 700 млн. І вже зараз економія по роботах — 120 млн грн. Уявіть собі — 10 млрд і 580 млн. Різниця очевидна”, — резюмував В.Гройсман.

Нагадаємо, раніше в “Укрзалізниці” заявили, що будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення Києва з аеропортом “Бориспіль” буде завершено у раніше погоджений термін, а саме до грудня цього року.

Як повідомляв УНН, раніше Прем’єр-міністр поставив перед “Укрзалізницею” завдання до кінця року побудувати лінію швидкого залізничного сполучення з аеропортом “Бориспіль”.

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