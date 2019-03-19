Железнодорожникам обещают повышение зарплаты на 15%

"...В этом году запускаем в экспериментальном режиме частную тягу. И вместе с этим мы заботимся о самих железнодорожниках - основной капитал компании ("Укрзализныци" - ред.). Во-первых, мы повышаем на 15% зарплату работников. Во-вторых, мы инициируем сокращение зарплаты членов правления и административного персонала..." - отметил Омелян.

Напомним, "Укрзализныця" планирует на 25% поднять стоимость билетов.

Как сообщал УНН, чиновница "Укрзализныци" требовала 500 долларов за трудоустройство соискателя.