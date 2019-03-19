Залізничникам обіцяють підвищення зарплати на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час під час огляду пасажирського вагонного депо станції "Бахмач" заявив про підвищення зарплат працівників "Укрзалізниці" на 15%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
"...Цього року запускаємо в експериментальному режимі приватну тягу. І разом з цим ми дбаємо про самих залізничників – основний капітал компанії ("Укрзалізниці" - ред.). По-перше, ми підвищуємо на 15% зарплату працівників. По-друге, ми ініціюємо скорочення зарплати членів правління й адміністративного персоналу..." - зазначив Омелян.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує на 25% підняти вартість квитків.
Як повідомляв УНН, чиновниця "Укрзалізниці" вимагала 500 доларів за працевлаштування здобувача.