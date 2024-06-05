Закупка древесины для строительства фортификационных сооружений будет происходить через Prozorro Market

Приобретение древесины для конструкции фортификационных сооружений будет осуществляться через электронный каталог Prozorro Market. Это позволит военным в три раза быстрее покупать материалы, по сравнению с открытыми торгами. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Государственная организация "профессиональные закупки", которая руководит Prozorro Market в сегменте товаров повседневного обихода, разработала инструментарий для осуществления закупок. Они добавили более 180 спецификаций для покупки круглых пиломатериалов, необходимых для строительства укреплений.

В связи с активным строительством оборонительных сооружений, для военных важна оперативность поставки древесины, поэтому решено осуществлять закупки через Prozorro Market. Процедура закупки в этом электронном каталоге длится в среднем всего 9 дней, что в три раза быстрее по сравнению с открытыми торгами.

Чтобы военные могли быстрее закупать необходимую для строительства фортификационных сооружений древесину, мы добавили эти позиции в электронный каталог. К тому же закупки через Prozorro Market позволяют не только сэкономить время, но и финансовые ресурсы. Практика доказывает, что при покупке через е-каталог цена в среднем ниже до 20%, чем при проведении отдельных тендеров - говорит заместитель министра экономики Надежда Бегун.

Через Prozorro Market воинские части смогут получать лучшие цены и сэкономить средства, покупая древесину напрямую у производителя - ГП "Леса Украины". 63 филиала этого государственного предприятия уже квалифицированы В е-каталог.

За несколько дней команда профессиональных закупок адаптировала электронный каталог под потребности ВГА. Мы в разы увеличили ассортимент древесины, квалифицировали поставщиков-сделали все возможное, чтобы закупки можно было осуществить удобно и оперативно. Prozorro Market пользуется большой популярностью для закрытия потребностей обороны, - сказал заместитель директора профессиональных закупок по вопросам развития Дмитрий Соловей.

По его словам, кроме древесины, так можно купить дроны, топливо, офисное оборудование и тому подобное.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил порядок принятия, содержания, обслуживания и ведения учета военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.