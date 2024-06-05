Закупівля деревини для будівництва фортифікаційних споруд буде відбуватись через Prozorro Market
Київ • УНН
Міністерство економіки дозволило закупівлю деревини для будівництва фортифікаційних споруд через електронний каталог Prozorro Market, що дозволяє військовим закуповувати матеріали в три рази швидше, ніж на відкритих аукціонах.
Придбання деревини для конструкції фортифікаційних споруд буде здійснюватись через електронний каталог Prozorro Market. Це дозволить військовим втричі швидше купувати матеріали, порівняно з відкритими торгами. Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
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Державна організація "Професійні закупівлі", яка керує Prozorro Market у сегменті товарів повсякденного вжитку, розробила інструментарій для здійснення закупівель. Вони додали понад 180 специфікацій для придбання круглих лісоматеріалів, необхідних для будівництва фортифікаційних споруд.
У зв'язку з активним будівництвом оборонних споруд, для військових важлива оперативність постачання деревини, тому вирішено здійснювати закупівлі через Prozorro Market. Процедура закупівлі у цьому електронному каталозі триває в середньому лише 9 днів, що втричі швидше порівняно з відкритими торгами.
Щоб військові могли швидше закуповувати необхідну для будівництва фортифікаційних споруд деревину, ми додали ці позиції в електронний каталог. До того ж закупівлі через Prozorro Market дозволяють не лише заощадити час, а й фінансові ресурси. Практика доводить, що при купівлі через е-каталог ціна в середньому є нижчою до 20%, ніж під час проведення окремих тендерів
Через Prozorro Market військові частини зможуть отримувати найкращі ціни та заощадити кошти, купуючи деревину напряму у виробника - ДП "Ліси України". 63 філії цього державного підприємства вже кваліфіковано до е-каталогу.
За кілька днів команда Професійних закупівель адаптувала електронний каталог під потреби ВЦА. Ми у рази збільшили асортимент деревини, кваліфікували постачальників - зробили все можливе, аби закупівлі можна було здійснити зручно та оперативно. Prozorro Market користується великою популярністю для закриття потреб оборони,
За його словами, крім деревини, так можна купити дрони, паливо, офісне устаткування тощо.
Нагадаємо
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