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Закрытие импорта сырья в Украину может привести к девальвации гривны - глава ГРС

Закрытие импорта сырья в Украину может привести к девальвации гривны - глава ГРС

Киев  •  УНН

 • 4886 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Остановка украинских предприятий и девальвация гривны – такие последствия могут накрыть Украину, если будет полностью остановлен импорт сырья в Украину. В частности, речь идет об импорте в страну серной кислоты. Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" глава государственной регуляторной службы (ГРС) Ксения Ляпина.

"Производители металлургической продукции известны как экспортеры, и, собственно, мы понимаем, что это так же может повлиять на валютный баланс, и на общие поступления в бюджет. Поэтому здесь нужна очень сбалансированная позиция, и за это, собственно, отвечает комиссия, которая существует при Министерстве экономического развития и торговли", - заявила Ляпина.

Как сообщалось ранее, два украинских производителя – "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром" – инициировали расследование, результатом которого может стать ограничение импорта серной кислоты в Украину.

"Мы понимаем, что, безусловно, полная остановка импорта приведет к катастрофическим последствиям для металлургии. Поэтому, думаю, что речь не будет идти о полной остановке. Речь идет о сбалансированной позиции и об ответственности нарушителей", - заявила глава ГРС.

Ранее член транспортного комитета ВР Владимир Гусак в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что введение квот на импорт серной кислоты, которая используется в украинской промышленности – это попытка недобросовестной конкуренции со стороны украинских производителей этого вида сырья.

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