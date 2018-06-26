Закрытие импорта сырья в Украину может привести к девальвации гривны - глава ГРС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Зупинка українських підприємств і девальвація гривні - такі наслідки можуть накрити Україну, якщо буде повністю зупинений імпорт сировини в Україну. Зокрема, мова йде про імпорт в країну сірчаної кислоти. Про це повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна" глава державної регуляторної служби (ГРС) Ксенія Ляпіна.
"Виробники металургійної продукції відомі як експортери, і, власне, ми розуміємо, що це так само може вплинути на валютний баланс, і на загальні надходження до бюджету. Тому тут потрібна дуже збалансована позиція, і за це, власне, відповідає комісія, яка існує при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі ", - заявила Ляпіна.
Як повідомлялося раніше, два українські виробники - "Східний ГЗК" і "Сумихімпром" - ініціювали розслідування, результатом якого може стати обмеження імпорту сірчаної кислоти в Україну.
"Ми розуміємо, що, безумовно, повна зупинка імпорту призведе до катастрофічних наслідків для металургії. Тому, думаю, що мова не буде йти про повну зупинку. Йдеться про збалансовану позицію і про відповідальність порушників", - заявила глава ГРС.
Раніше член транспортного комітету ВР Володимир Гусак в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив, що введення квот на імпорт сірчаної кислоти, яка використовується в українській промисловості - це спроба недобросовісної конкуренції з боку українських виробників цього виду сировини.