Окровавленное тело мужчины нашли возле кладбища в Житомире
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 августа. УНН. Мужчина в Житомире во время застолья убил своего знакомого, а его тело выбросил в кустарниках возле кладбища. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.
Так, 20 августа в полицию поступило сообщение от таксиста о том, что он во время исполнения заказа заметил в кустарнике окровавленного мужчину. Он лежал в мелиоративном канале, прикиданий ветвями. На теле обнаружили признаки насильственной смерти.
Впоследствии установили, что погибший - 64-летний житель Житомира. В последний раз его видели 19 августа, когда он не один выходил из местного кафе.
"Как сейчас известно, в тот вечер пенсионер побывал в гостях у знакомого, которого случайно встретил. Между мужчинами во время совместного застолья возник внезапный конфликт, и закончился смертельным травмированием погибшего. Впоследствии его оппонент нашел возможность вывезти из дома тело и оставить в лесном кустарнике. 22 августа подозреваемый был задержан согласно ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Свою причастность к преступлению 64-летний мужчина признает", - сообщают в полиции.
Согласно санкции статьи 115 (Умышленное убийство) УК, по которой проводится досудебное расследование, ему может грозить наказание на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, в Житомирской области нашли прикиданное строительным мусором тело 20-летней девушки, которая вышла из дома 2 августа и не вернулась. Впоследствии оказалось, что смерть девушки наступила в результате удушения.