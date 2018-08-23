Закривавлене тіло чоловіка знайшли біля цвинтаря у Житомирі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 серпня. УНН. Чоловік у Житомирі під час застілля вбив свого знайомого, а його тіло викинув у чагарниках поблизу цвинтаря. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
Так, 20 серпня до поліції надійшло повідомлення від таксиста про те, що він під час виконання замовлення помітив у чагарнику закривавленого чоловіка. Він лежав у меліоративному каналі, прикиданий гілками. На тілі виявили ознаки насильницької смерті.
Згодом встановили, що загиблий - 64-річний мешканець Житомира. Востаннє його бачили 19 серпня, коли він не один виходив із місцевого кафе.
"Як нині відомо, того вечора пенсіонер побував у гостях у знайомого, якого випадково зустрів. Між чоловіками під час спільного чаркування виник раптовий конфлікт, що і закінчився смертельним травмуванням загиблого. Згодом його опонент знайшов можливість вивезти з дому тіло та залишити у лісовому чагарнику. 22 серпня підозрюваний був затриманий згідно зі ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Свою причетність до злочину 64-річний чоловік визнає", - повідомляють у поліції.
Відповідно до санкції статті 115 (Умисне вбивство) ККУ, за якою проводиться досудове розслідування, йому може загрожувати покарання на термін від 7 до 15 років.
Нагадаємо, у Житомирській області знайшли прикидане будівельним сміттям тіло 20-річної дівчини, яка вийшла з дому 2 серпня і не повернулася. Згодом виявилося, що смерть дівчини настала через задушення.