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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77058 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 15:41 • 116613 просмотра

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Законопроекты о рынке древесины хотят проверить в НАПК

Законопроекты о рынке древесины хотят проверить в НАПК

Киев  •  УНН

 • 10895 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования поддержал альтернативный к основному законопроект "О рынке древесины", при этом внеся рекомендацию главному комитету отправить оба проекта закона в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для антикоррупционной экспертизы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата ВР.

Речь идет о проектах закона "О рынке древесины" №4197 и альтернативный него №4197-1.

"Во время обсуждения участники заседания отметили необходимость законодательного урегулирования назревших вопросов на рынке древесины. Народные депутаты поддержали предложение председателя комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олега Бондаренко и предложили рекомендовать комитету по вопросам экономического развития, определенного главным по разработке законопроектов, обратиться к НАПК о предоставлении выводов антикоррупционной экспертизы данных проектов. По результатам рассмотрения комитет направил главному комитету заключение, в котором рекомендует внести на рассмотрение Верховной Рады предложение о принятии за основу альтернативного проекта закона (№4197-1)", - указано в сообщении.

Сообщается, что законопроект №4197 направлен на создание эффективной нормативной базы функционирования рынка древесины на основе сочетания свободной конкуренции и государственного регулирования. Проект также содержит положения, регулирующие вопросы информационного обеспечения рынка древесины.

Альтернативным законопроектом №4197-1 предлагается комплексное урегулирование отношений, связанных с куплей-продажей древесины, а также определение правовых, экономических и организационных основ функционирования рынка древесины. Отмечается, что также проект направлен на согласование положений этого проекта закона с рядом других законов о работе лесного портала, который является "важной частью обеспечения максимальной публичности рынка древесины".

Напомним, комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

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