“Пакет брати будете”: Раді рекомендували обмежити обіг пластикових пакетів

ukru
18 березня, 21:00 • 53401 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 101900 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 73114 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 104512 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 78425 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 100278 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117423 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145012 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184441 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 314493 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

18 березня, 18:47 • 23861 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 34973 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 35752 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 25524 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 31596 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 68202 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 314494 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 248109 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 341716 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 335066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 67429 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110929 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111631 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108547 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121966 перегляди
Актуальне
“Пакет брати будете”: Раді рекомендували обмежити обіг пластикових пакетів

“Пакет брати будете”: Раді рекомендували обмежити обіг пластикових пакетів

Київ • УНН

 • 13300 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”. Зокрема, пропонується заборонити схиляти споживачів до купівлі пластикових пакетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

“Чергове засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування відбулося 7 грудня у форматі відеоконференції. Комітет розглянув у повторному другому читанні проект Закону “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України” (№ 2051-1). Законопроектом пропонується визначити правові та організаційні засади обігу пластикових пакетів. Зокрема, передбачається заборонити розповсюдження певних видів пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Пропонується заборонити схиляти споживачів до купівлі пластикових пакетів. Встановлюються вимоги до біорозкладних пластикових пакетів та їх маркування. Передбачається відповідальність за порушення норм, передбачених у законопроекті”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко нагадав основні дві проблеми, з якими зіткнувся Комітет при підготовці до другого читання: критика з боку Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом і Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради.

“При розгляді правок ми намагалися врегулювати ці питання, прибрати ті положення, які явно суперечать законодавству. Ми дещо змінили текст у деяких правках, але, загалом, ми не переглядали концепцію цього законопроекту, оскільки розуміємо необхідність його прийняття”, - сказав Олег Бондаренко.

Він також висловив сподівання що законопроект буде розглянутий у сесійній залі вже на наступному пленарному тижні.

“Народні депутати обговорили правки, які були подані під час підготовки законопроекту до повторного другого читання і частину з них затвердили у редакції Комітету. За результатами розгляду Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект в повторному другому читанні та в цілому. Також Комітет прийняв рішення 17 грудня 2020 року заслухати звіт Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергія Калашника”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель у січні 2020 року закликав нардепів пришвидшити заборону пластикових пакетів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79