“Пакет брати будете”: Раді рекомендували обмежити обіг пластикових пакетів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”. Зокрема, пропонується заборонити схиляти споживачів до купівлі пластикових пакетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.
“Чергове засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування відбулося 7 грудня у форматі відеоконференції. Комітет розглянув у повторному другому читанні проект Закону “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України” (№ 2051-1). Законопроектом пропонується визначити правові та організаційні засади обігу пластикових пакетів. Зокрема, передбачається заборонити розповсюдження певних видів пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Пропонується заборонити схиляти споживачів до купівлі пластикових пакетів. Встановлюються вимоги до біорозкладних пластикових пакетів та їх маркування. Передбачається відповідальність за порушення норм, передбачених у законопроекті”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко нагадав основні дві проблеми, з якими зіткнувся Комітет при підготовці до другого читання: критика з боку Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом і Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради.
“При розгляді правок ми намагалися врегулювати ці питання, прибрати ті положення, які явно суперечать законодавству. Ми дещо змінили текст у деяких правках, але, загалом, ми не переглядали концепцію цього законопроекту, оскільки розуміємо необхідність його прийняття”, - сказав Олег Бондаренко.
Він також висловив сподівання що законопроект буде розглянутий у сесійній залі вже на наступному пленарному тижні.
“Народні депутати обговорили правки, які були подані під час підготовки законопроекту до повторного другого читання і частину з них затвердили у редакції Комітету. За результатами розгляду Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект в повторному другому читанні та в цілому. Також Комітет прийняв рішення 17 грудня 2020 року заслухати звіт Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергія Калашника”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, колишній міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель у січні 2020 року закликав нардепів пришвидшити заборону пластикових пакетів.