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"Пакет брать будете": Раде рекомендовали ограничить оборот пластиковых пакетов

"Пакет брать будете": Раде рекомендовали ограничить оборот пластиковых пакетов

Киев  •  УНН

 • 13282 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". В частности, предлагается запретить склонять потребителей к покупке пластиковых пакетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Очередное заседание Комитета по вопросам экологической политики и природопользования состоялось 7 декабря в формате видеоконференции. Комитет рассмотрел в повторном втором чтении проект Закона "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" (№ 2051-1). Законопроектом предлагается определить правовые и организационные основы обращения пластиковых пакетов. В частности, предполагается запретить распространение определенных видов пластиковых пакетов в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг. Предлагается запретить склонять потребителей к покупке пластиковых пакетов. Устанавливаются требования к биоразлагаемым пластиковым пакетам и их маркировке. Предусматривается ответственность за нарушение норм, предусмотренных в законопроекте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко напомнил основные две проблемы, с которыми столкнулся Комитет при подготовке ко второму чтению: критика со стороны Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом и Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады.

"При рассмотрении поправок мы пытались урегулировать эти вопросы, убрать те положения, которые явно противоречат законодательству. Мы несколько изменили текст в некоторых правках, но, в общем, мы не пересматривали концепцию этого законопроекта, поскольку понимаем необходимость его принятия", - сказал Олег Бондаренко.

Он также выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен в сессионном зале уже на следующей пленарной неделе.

"Народные депутаты обсудили поправки, которые были представлены во время подготовки законопроекта к повторному второму чтению и часть из них утвердили в редакции комитета. По результатам рассмотрения Комитет решил рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в повторном втором чтении и в целом. Также Комитет принял решение 17 декабря 2020 года заслушать отчет главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника", - указано в сообщении.

Напомним, бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в январе 2020 года призвал нардепов ускорить запрет пластиковых пакетов.

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