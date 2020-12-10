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Законопроекти про ринок деревини хочуть перевірити у НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування підтримав альтернативний до основного законопроект “Про ринок деревини”, при цьому внісши рекомендацію головному комітету відправити обидва проекти закону до Національного агентства з питань запобігання корупції для антикорупційної експертизи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інформаційне управління Апарату ВР.

Йдеться про проекти закону “Про ринок деревини” №4197 та альтернативний до нього №4197-1.

“Під час обговорення учасники засідання наголошували на необхідності законодавчого врегулювання назрілих питань на ринку деревини. Народні депутати підтримали пропозицію голови комітету з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка та запропонували рекомендувати комітету з питань економічного розвитку, визначеного головним з опрацювання законопроектів, звернутися до НАЗК щодо надання висновків антикорупційної експертизи даних проектів. За результатами розгляду комітет надіслав головному комітету висновок, у якому рекомендує внести на розгляд Верховної Ради пропозицію про прийняття за основу альтернативного проекту закону (№4197-1)”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що законопроект №4197 спрямований на створення ефективної нормативної бази функціонування ринку деревини на засадах поєднання вільної конкуренції та державного регулювання. Проект також містить положення, що регулюють питання інформаційного забезпечення ринку деревини.

Альтернативним законопроектом №4197-1 пропонується комплексне врегулювання відносин, пов’язаних з купівлею-продажем деревини, а також визначення правових, економічних та організаційних засад функціонування ринку деревини. Зазначається, що також проект спрямований на узгодження положень цього проекту закону з низкою інших законів щодо роботи лісового порталу, який є "важливою частиною забезпечення максимальної публічності ринку деревини".

Нагадаємо, комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”.

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