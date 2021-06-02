Законопроект Зеленского об олигархах ожидают в Раде в конце недели
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Анонсированный Президентом Владимиром Зеленским законопроект о деолигархизации, вокруг которого в последнее время возникло много шума и слухов, ожидают в Верховной Раде уже в конце этой недели. Об этом сообщила в среду, 2 июня, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН.
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"Журналисты штурмуют вопросом о законе о деолигархизации. Основное, что интересует: кто? что? где? когда? и как? По моей информации, законопроект будет внесен Президентом в конце недели", - сообщила Ольга Василевская-Смаглюк, которая в парламенте возглавляет подкомитет по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Детали
Также она разъяснила основные понятия законодательной инициативы.
"Под олигарха будет подпадать лицо, имеющее и крупный бизнес, контролирующее средства массовой информации и влияние на чиновников и депутатов. Статус "олигарха" будет накладывать на лицо определенные обязанности: например, возможно, отчетность перед антикоррупционными органами. Чтобы выйти из статуса, нужно будет попрощаться с двумя из трех активов: контроль за представителями власти и медиа", - отметила нардеп.
Что было ранее
20 мая Президент Зеленский заявил, что законопроект о статусе олигархов готов практически на 100% и, вероятно, будет обнародован в течение недели с 24 по 30 мая. Однако, установленный срок вышел, а законопроект официально так и не обнародовали.
Между тем в СМИ появился проект закона об олигархах, который некоторые эксперты называли уже и "юридическим трэшем", а в ОП при этом назвали "фейком" и что якобы готовится совсем другой законопроект. Секретарь СНБО Алексей Данилов также опроверг подлинность опубликованного законопроекта и напомнил, что Зеленский дал поручение аппарату СНБО, КМУ и ОП подготовить документ.
Кстати, в конце недели, вероятно, в пятницу, 4 июня, ожидается очередное заседание СНБО.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что на сегодня 13 человек можно внести в категории олигархов.