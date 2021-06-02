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Законопроект Зеленського про олігархів очікують в Раді наприкінці тижня

Київ • УНН

 • 17235 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Анонсований Президентом Володимиром Зеленським законопроект про деолігархізацію, навколо якого останнім часом виникло багато шуму і чуток, очікують у Верховній Раді вже наприкінці цього тижня. Про це повідомила у середу, 2 червня, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає УНН.

Законопроект Зеленського про олігархів очікують в Раді наприкінці тижня

Цитата:

“Журналісти штурмують запитанням про закон про деолігархізацію. Основне, що цікавить: хто? що? де? коли? і як? За моєю інформацією, законопроект буде внесено Президентом наприкінці тижня”, - повідомила Ольга Василевська-Смаглюк, яка у парламенті очолює підкомітет з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Деталі

Також вона роз’яснила основні поняття законодавчої ініціативи.

“Під олігарха підпадатиме особа, яка має і великий бізнес, контролює засоби масової інформації та вплив на чиновників та депутатів. Статус “олігарха” накладатиме на особу певні обов’язки: наприклад, можливо, звітування перед антикорупційними органами. Щоб вийти зі статусу, потрібно буде попрощатися з двома з трьох активів: контролю над представниками влади та медіа", - відзначила нардеп.

Що було раніше

20 травня Президент Зеленський заявив, що законопроект про статус олігархів готовий практично на 100% і, ймовірно, буде оприлюднений протягом тижня з 24 по 30 травня. Однак, встановлений термін вийшов, а законопроект офіційно так і не оприлюднили.

Тим часом у ЗМІ з'явився проект закону про олігархів, який деякі експерти називали вже і "юридичним трешом", а в ОП при цьому назвали "фейком" і що нібито готується зовсім інший законопроект. Секретар РНБО Олексій Данілов також заперечив справжність оприлюдненого законопроекту і нагадав, що Зеленський дав доручення апарату РНБО, КМУ та ОП підготувати документ. 

До слова, наприкінці тижня, ймовірно, у п'ятницю, 4 червня, очікується чергове засідання РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що на сьогодні 13 осіб можна внести до категорії олігархів.

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