Законопроект Рыбалки о биткоинах противоречит действующему законодательству
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Проект закона "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" (7183-1) авторства нардепа Сергея Рыбалки имеет разногласия с действующим законодательством. Об этом говорится в заключении Главного научно-экспертного управления ВРУ, передает УНН.
Отмечается, что положения проекта о регулировании ответственности участников рынка криптовалют изложены нечетко.
"В частности, в части 2 статьи 22 проекта предлагается, что за нарушение законодательства в сфере осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг на рынке криптовалют должностные лица субъектов хозяйствования несут административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством. Однако в соответствующем законодательстве Украины такие нормы отсутствуют", - пояснили специалисты.
Также в ВРУ раскритиковали предложение нардепа дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность за незаконное использование чужого имущества при майнинге криптовалют.
"...Этот вопрос, по нашему мнению, целесообразнее решать гражданско-правовыми методами с возмещением имущественного и морального ущерба собственнику имущества, как это предусмотрено в главе 3 Гражданского кодекса Украины", - пояснили в ВРУ.
Напомним, ранее законопроект депутат Рыбалки 7183-1 раскритиковали в НБУ, а также в Bitcoin Foundation. Эксперты указанной организации, в частности, назвали документ "радикала" бессмысленным и популистским.
Кроме того, заметим, что в авторский коллектив упомянутого законопроекта Рыбак включил свою подругу Анастасию Байбородину.
Такой поступок политика его же коллеги по фракции назвали как минимум неэтичным.
"Что касается законопроектов о криптовалютах и соавторства его подруги - я считаю, что ВР - это место профессиональной работы, а не место для прописывания своих людей и включение своих подруг или жен соавторами закона. Это не очень этично как для депутата", - сказал радикал Витко.