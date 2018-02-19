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10 марта, 16:40 • 90775 просмотра

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Законопроект Рыбалки о биткоинах противоречит действующему законодательству

Законопроект Рыбалки о биткоинах противоречит действующему законодательству

Киев  •  УНН

 • 7708 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Проект закона "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" (7183-1) авторства нардепа Сергея Рыбалки имеет разногласия с действующим законодательством. Об этом говорится в заключении Главного научно-экспертного управления ВРУ, передает УНН.

Отмечается, что положения проекта о регулировании ответственности участников рынка криптовалют изложены нечетко.

"В частности, в части 2 статьи 22 проекта предлагается, что за нарушение законодательства в сфере осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг на рынке криптовалют должностные лица субъектов хозяйствования несут административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством. Однако в соответствующем законодательстве Украины такие нормы отсутствуют", - пояснили специалисты.

Также в ВРУ раскритиковали предложение нардепа дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность за незаконное использование чужого имущества при майнинге криптовалют.

"...Этот вопрос, по нашему мнению, целесообразнее решать гражданско-правовыми методами с возмещением имущественного и морального ущерба собственнику имущества, как это предусмотрено в главе 3 Гражданского кодекса Украины", - пояснили в ВРУ.

Напомним, ранее законопроект депутат Рыбалки 7183-1 раскритиковали в НБУ, а также в Bitcoin Foundation. Эксперты указанной организации, в частности, назвали документ "радикала" бессмысленным и популистским.

Кроме того, заметим, что в авторский коллектив упомянутого законопроекта Рыбак включил свою подругу Анастасию Байбородину.

Такой поступок политика его же коллеги по фракции назвали как минимум неэтичным.

"Что касается законопроектов о криптовалютах и соавторства его подруги - я считаю, что ВР - это место профессиональной работы, а не место для прописывания своих людей и включение своих подруг или жен соавторами закона. Это не очень этично как для депутата", - сказал радикал Витко.

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